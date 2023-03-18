МВД Азербайджана обратилось к гражданам в связи со случаями кибермошенничества

БАКУ /Trend/ - В последнее время участились случаи кибермошенничества в социальных сетях. На их страницах от имени известных лиц, а также компаний страны с использованием их логотипов рассказывается о большом размере выигрышей в электронных лотереях и конкурсах с призовым фондом, для получения которых якобы необходимо перевести часть выигрыша на определенный банковский счет. Кроме того, в соцсетях публикуются приглашения на инвестиционные площадки и заманчивые призывы инвестировать в биржу, чтобы получить высокий доход в короткие сроки. Некоторые люди верят в подобные обещания и становятся жертвами кибермошенников.

Как передает Trend, с таким заявлением выступило Министерство внутренних дел Азербайджана.

«Чтобы не стать жертвой подобных случаев кибермошенничества, еще раз призываем наших граждан быть бдительными при использовании интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей, и не верить заманчивым, но сомнительным деловым предложениям. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то должны немедленно сообщить об этом сотрудникам полиции, а также на официальных страницах МВД в социальных сетях», — говорится в информации министерства.