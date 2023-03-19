В Азербайджане выявлено еще 48 случаев заражения коронавирусом, вылечились 35 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 35 человек, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 265 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 791 человек вылечился, 10 153 - скончались, число активных больных составляет 321.

За последние сутки в стране проведены 912 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 549 363.