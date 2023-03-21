Синоптики о погоде в регионах Азербайджана в ближайшие дни

БАКУ /Trend/ - Синоптики рассказали о погоде в регионах Азербайджана в праздничные дни.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 21 марта до утра 22 марта в Габалинском районе местами ожидаются осадки, на 23-24 марта прогнозируется стабильная погода. Ночью и утром туман, скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем - 16-19° тепла.

В Шахдаге 21 марта ожидаются осадки, которые прекратятся утром 22 марта, на 22-24 марта прогнозируется стабильная погода, ночью и утром туман, ветер восточный. Температура воздуха составит ночью 0-3° мороза, днем - 3-5° тепла.

В Исмаиллинском районе 21 марта ожидаются осадки, которые прекратятся утром 22 марта. 23-24 марта ожидается стабильная погода, ночью и утром туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем - 15-18°.

В Лянкяранском районе с 21 марта до утра 22 марта ожидаются осадки, на 23-24 марта пргнозируется стабильная погода, ночью и утром туман, скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха составит ночью 8-10°, днем - 14-17° тепла.

В Шекинском районе сегодня местами ожидаются осадки, которые постепенно прекратятся 22 марта. На 23-24 марта прогнозируется стабильная погода, ночью и утром туман, скорость восточного ветра составит 5-10 м/с, температура воздуха ночью 6-8°, днем - 15-19° тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)