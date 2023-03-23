В Баку проходят похороны погибшего в ДТП Огтая Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проходят похороны погибшего накануне в ДТП заслуженного работника культуры, режиссера, продюсера Огтая Алиева.

Как сообщает в четверг Trend, церемония прощания прошла в доме, где он жил, в Ясамальском районе Баку. Похороны проходят на городском кладбище "Гурд гапысы". На похоронах присутствуют родственники покойного, деятели культуры и другие лица.

Напомним, что Огтай Алиев погиб в дорожно-транспортном происшествии накануне. ДТП произошло на въезде на Вторую кольцевую дорогу на территории поселка Сарай. В результате ДТП перевернулся автомобиль, в котором находились генеральный директор SOY Production Огтай Алиев, его супруга Диляра Алиева и Мехрибан Заки. Oгтай Алиев скончался на месте происшествия.