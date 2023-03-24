БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, 25 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха ночью 7-10 °С тепла, днем 18-23 °С тепла.

Атмосферное давление установится на уровне 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра погода ожидается преимущественно без осадков. В дневное время в некоторых горных районах могут местами выпасть осадки. В некоторых местах временами будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 6-11 °С тепла, днем 18-23 °С тепла, в горах ночью 0-5° выше нуля, днем 6-11 °С тепла.