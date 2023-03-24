В Баку стартовал 28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 марта в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал 28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.

На церемонии открытия прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Далее начались состязания, в которых участвуют 53 гимнастки, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, Оздоровительный центр Гянджа-Нафталана, спортивный клуб "Grasiya", культурный центр "Зиря" и город Сумгайыт.

На турнире в индивидуальных и в групповых упражнениях выступят гимнастки в возрастных категориях "юниорки" (2008-2010 годов рождения) и "взрослые" (2007 г.р. и старше).

Победители в индивидуальной программе определятся в многоборье, а также по отдельным предметам (мяч, обруч, булавы, лента).

Гимнастки в групповых упражнениях выступят с пятью скакалками и с пятью мячами ("юниорки"), а также с тремя лентами и двумя мячами и пятью обручами ("взрослые") вне конкурса.

28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике пройдет 24-25 марта.

(Фото: Заур Мустафаев)