В Баку стартовал 28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 марта в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал 28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.
На церемонии открытия прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Далее начались состязания, в которых участвуют 53 гимнастки, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, Оздоровительный центр Гянджа-Нафталана, спортивный клуб "Grasiya", культурный центр "Зиря" и город Сумгайыт.
На турнире в индивидуальных и в групповых упражнениях выступят
гимнастки в возрастных категориях "юниорки" (2008-2010 годов
рождения) и "взрослые" (2007 г.р. и старше).
Победители в индивидуальной программе определятся в многоборье, а также по отдельным предметам (мяч, обруч, булавы, лента).
Гимнастки в групповых упражнениях выступят с пятью скакалками и с пятью мячами ("юниорки"), а также с тремя лентами и двумя мячами и пятью обручами ("взрослые") вне конкурса.
28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике пройдет 24-25 марта.
(Фото: Заур Мустафаев)