Чемпионат Азербайджана дает возможность нашим грациям совершенствовать свои программы перед международными соревнованиями - генсек AGF

БАКУ /Trend/ - 28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике дает возможность нашим грациям совершенствовать свои программы перед Международным турниром "AGF Trophy" и Кубом мира FIG по художественной гимнастике, которые пойдут в апреле в нашей стране.

Об этом, как сообщает Trend, сказала в пятницу журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде.

Нурлана Мамедзаде отметила, что 28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике - третье по счету местное соревнование по гимнастическим дисциплинам, организованный в текущем году в стране.

"Так, в феврале состоялись национальные соревнования по прыжкам на батуте и на акробатической дорожке (тамблинг), в середине марта – по мужской и женской спортивной гимнастике и акробатической гимнастике. Соревнования 28-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике пройдут в течение двух дней. Они проводятся среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, а групповые команды представят показательные выступления", - сказала генеральный секретарь AGF.

Нурлана Мамедзаде также добавила, что среди участниц чемпионата - яркие представительницы художественной гимнастики Азербайджана – Зохра Агамирова, и другие члены национальной сборной.

Напомним, что 28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастике в Баку 24-25 марта. В соревнованиях участвуют 53 гимнастки, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, Оздоровительный центр Гянджа-Нафталан, спортивный клуб "Grasiya", культурный центр "Зиря" и город Сумгайыт.

Гимнастки выступают в возрастных категориях "юниорки" (2008-2010 годов рождения) и "взрослые" (2007 г.р. и старше).