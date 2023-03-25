В воскресенье будет до 23 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - 26 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха ночью составит 7-10 °С тепла, днем - 16-21 °С тепла. Атмосферное давление упадет с 762 мм рт.ст. до 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в дневное время в некоторых горных районах временами вероятны осадки, местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 7-11 °С тепла, днем 18-23 °С тепла, в горах ночью 0-5 °С выше ноля, днем 6-11 °С тепла.