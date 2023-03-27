За последние две недели обезврежено свыше тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию за последние две недели обнаружило 609 мин на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 13-25 марта в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 209 противопехотных, 400 противотанковых мин и 469 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1 126 гектаров, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)