Фонд СТМЭГИ к Песаху направил в Азербайджан 10 тонн мацы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В преддверии Песаха Международный благотворительный фонд горских евреев СТМЭГИ направил в еврейские общины и организации Азербайджана 10 тонн мацы и кошерный виноградный сок.

Возглавляемый Германом Захарьяевым Фонд СТМЭГИ ежегодно перед Песахом оказывает еврейским общинам Азербайджана благотворительную помощь в виде мацы и виноградного сока или вина.

Поставленная СТМЭГИ маца распределяется во все еврейские общины и организации. Мацу получают евреи, проживающие в Баку, Губе, Гяндже, Сумгаите, Огузе и прочих городах страны.

«Президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Рашбилович Захарьяев в этом году, как и на протяжении многих лет, послал в Баку 10 тонн мацы и почти две тысячи литров кошерного сока. Они предназначены не только для евреев Баку, но для всего Азербайджана, для всех мест проживания горских евреев», — сообщил глава представительства фонда СТМЭГИ в Азербайджане Шауль Давыдов.

«От имени всей еврейской общины Азербайджана выражаю благодарность президенту СТМЭГИ Герману Захарьяеву за предоставленную мацу и кошерный сок. Желаю веселого и кошерного Песаха», — подчеркнул Ш. Давыдов.

Азербайджанский политолог, ведущий научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Моисей Беккер выразил глубокую благодарность фонду СТМЭГИ за то, что он ежегодно обеспечивает евреев Азербайджана мацой: «Мы имеем возможность отмечать наш праздник Песах со свежей мацой и соком. У нас еще будут мероприятия, посвященные этому празднику. Фонд СТМЭГИ проводит титаническую работу для всех евреев Азербайджана, независимо от того, горские они, европейские или грузинские. Благодаря фонду СТМЭГИ мы все почувствовали себя единым народом и это очень важно».