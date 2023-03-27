Директор НИИ легочных заболеваний Минздрава Ирада Ахундова об основных симптомах туберкулеза

БАКУ/Trend/ - Директор НИИ легочных заболеваний Минздрава Ирада Ахундова ответила на поступившие в аккаунты министерства в соцсетях вопросы об основных симптомах туберкулеза и методах заражения.

- Ирада ханым, давайте начнем с вопроса о том, что такое туберкулез и каковы основные признаки заболевания?

- Туберкулез - инфекционное заболевание. Основным возбудителем туберкулеза является бактерия (Mycobacterium tuberculosis), которая чаще всего поражает легкие. Возбудители заболевания передаются от больных к здоровым с капельками мокроты при кашле, чихании, разговоре. Заразиться туберкулезом можно воздушно-капельным или воздушно-пылевым путями. Кроме того, туберкулез передается через пищевые продукты, возможно заражение контактным путем. При этом заражение туберкулезными бациллами не является основным фактором, влияющим на заболеваемость. Среди лиц, инфицированных бациллами туберкулеза, заболеваемость в основном приходится на впервые инфицированных. У повторно инфицированных бациллами туберкулеза заболевание встречается реже.

Это заболевание чаще всего поражает органы дыхания. Симптомы, наблюдающиеся при разных формах туберкулеза легких, - сильный кашель в течение 3-х недель и дольше, выделение мокроты, боль в груди, одышка и кровохарканье.

- Какова статистика заболеваемости туберкулезом в Азербайджане?

- Согласно официальным данным, в 2022 году число больных, впервые инфицированных туберкулезом, составило 2 877 человек. Заболеваемость составила 28,4 на 100 тыс. человек. 2292 больных (ввиду неэффективного лечения, прекращения лечения и др) повторно инфицировались микобактериями туберкулеза. Из них лишь у 1112 пациентов был зарегистрирован «рецидив туберкулеза» (повторное заболевание туберкулезом). В целом, в 2022 году в Азербайджане официально зарегистрировано 5169 больных туберкулезом. Количество лиц с сохраненной чувствительностью микобактерий туберкулеза среди больных, впервые инфицированных туберкулезом, составило 1301 человек и 1494 - среди повторно инфицированных.

Статистические данные согласованы с Республиканским центром гигиены и эпидемиологии.

- Кто входит в группу риска? Какие люди особенно подвержены этому заболеванию?

- Туберкулезу особенно подвержены ВИЧ-инфицированные, больные язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарным диабетом; лица, прошедшие серьезные хирургические операции, в том числе операции на открытом сердце; лица, перенесшие трансплантацию органов; больные, находящиеся на гемодиализе; пациенты с онкологическими заболеваниями, проходящие химиотерапию; лица, длительное время принимающие гормональные препараты. Большому риску заражения туберкулезом подвергаются лица с ослабленной иммунной системой. К ослаблению иммунной системы приводят недостаточное или неполноценное питание, а также вредные привычки (курение, употребление алкогольных напитков и наркотиков).

Хочу отметить, что чем раньше будет диагностирован туберкулез и начато лечение, тем выше шансы на выздоровление. Важно знать, что лечение туберкулеза во всех его формах является длительным процессом - пациент должен полноценно пролечиться не менее 6 месяцев. Кроме того, противотуберкулезная терапия обязательно должна быть комбинированной. В зависимости от результата теста на чувствительность одновременно применяют несколько (не менее 4-х) противотуберкулезных препаратов. В большинстве случаев при раннем выявлении туберкулеза и полном комплексном лечении воспалительный процесс полностью рассасывается.

- В каких случаях больным туберкулезом рекомендуется хирургическое вмешательство?

- Известно, что химиотерапия занимает основное место в лечении больных туберкулезом. До начала курса лечения все больным ТБ важно пройти скрининг на чувствительность к основным противотуберкулезным препаратам. Показания к хирургическому вмешательству при лечении туберкулеза возникают при высокой вероятности следующих случаев:

• при неэффективности тактики лечения;

• возникновении рецидивов на фоне остаточной симптоматики;

• развитии осложнений туберкулеза.

Наилучшей тактикой подхода для назначения хирургического вмешательства является прогнозирование его результатов до начала его проведения. При высокой вероятности отрицательного результата операцию планируют до начала химиотерапии и проводят на фоне лечения. Наиболее благоприятным для хирургического вмешательства считается период, когда активность туберкулезного процесса на фоне химиотерапии снижается до минимума. Хирургическое вмешательство следует проводить до того, как произойдет прогрессирование туберкулезного процесса. Основное противопоказание к применению хирургического вмешательства определяется на основании оценки состояния дыхательной и сердечно-сосудистой системы больного и прогнозирования течения послеоперационного периода.

- Ирада ханым, в аккаунты министерства в соцсетях также часто поступают вопросы относительно безопасности проведения во время лечения от туберкулеза таких косметических процедур, как тату или пирсинг…

- Как врач могу с уверенностью сказать, что при лечении от туберкулеза не рекомендуется выполнять перечисленные косметологические процедуры. Пациент должен сосредоточиться только на своем лечении и полном выздоровлении.

- Как можно защитить себя от туберкулеза?

- Во избежание заражения инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем, необходимо соблюдать несколько правил:

• Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например часто кашляют;

• как можно чаще проветривайте помещение, где находится кашляющий человек.

Следует знать, что на туберкулезные палочки губительно действуют солнечный свет, кипячение, хлорсодержащие препараты. Поэтому важно как можно чаще проветривать комнаты и проводить там влажную уборку не реже двух-трех раз в день, а также вывешивать на солнце одеяла, подушки, шерстяные и хлопчатобумажные вещи. Если в доме есть больной туберкулезом, его верхнюю одежду и постельные принадлежности нужно стирать и хранить отдельно, чаще проглаживать горячим утюгом, выносить на солнце, проветривать, сушить и чистить. Родственники и близкие больного туберкулезом не должны забывать о собственном здоровье. Для профилактического осмотра им следует посещать фтизиатра не реже одного раза в год, а при появлении симптомов заболевания немедленно обращаться к врачу.

Помимо этого, следует соблюдать несколько простых правил:

• Строго соблюдать правила гигиены. Регулярно мойте руки, особенно перед едой и при посещении общественных мест. Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками;

• Хорошо питайтесь. В питании большое место должны занимать продукты, богатые белками (мясо, яйца, молочные продукты). Белки также являются важнейшими питательными веществами для человеческого организма – они являются одним из строительных блоков тканей тела;

• Следует бросить курить. Курение увеличивает риск инфицирования микобактериями туберкулеза;

• Регулярно занимайтесь спортом или просто каждый день гуляйте на свежем воздухе в течение часа;

• Избегайте стрессовых ситуаций. Доказано, что стресс и депрессия отрицательно влияют на состояние иммунной системы.

Нарушения иммунитета создают повышенный риск для развития инфекционных и других заболеваний.