Акция протеста на дороге Лачин-Ханкенди длится 108-й день (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Акция протеста, проводимая представителями неправительственных организаций (НПО) Азербайджана в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе, продолжается уже 108-й день.

Как сообщает в среду сотрудник Trend, командированный в Шушу, участники акции продолжают протестовать.

Напомним, что с 12 декабря прошлого года азербайджанские эко-активисты, представители общественности проводят акцию протеста возле поста миротворцев. Основными требованиями протестующих - прибытие командующего российскими миротворцами Андрея Волкова, создание необходимых условий для проведения азербайджанскими специалистами мониторинга месторождений полезных ископаемых, прекращение проводимого армянами экологического террора на азербайджанских землях, создание отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в направлении Лачина, прекращение незаконной перевозки оружия на территорию Азербайджана.