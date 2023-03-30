В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с представителями ведущей швейцарской компании (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с представителями Roche Diagnostics - ведущей компании Швейцарии по производству медицинского оборудования, передает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

В своем выступлении министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан и Швейцария являются дружественными и партнерскими странами. По его словам, наша страна придает особое значение углублению сотрудничества со Швейцарией, как с одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана: «Регулярные встречи глав государств, а также взаимные визиты членов правительств играют важную роль в развитии азербайджано-швейцарских отношений по различным направлениям».

Министр также отметил плодотворное сотрудничество между нашими странами в области здравоохранения. По его словам, швейцарская система здравоохранения, включающая в себя высококвалифицированных врачей и модернизированные медицинские учреждения, признана образцовой в мире. Помимо этого, Швейцария является одной из лидирующих стран по разработке, производству и реализации медицинского оборудования.

В свою очередь, генеральный менеджер Roche Diagnostics по Турции и странам Центральной Азии и Кавказского региона Джорди Фернандез и глава компании в странах Центральной Азии и Кавказа Хасан Демирджи выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с Азербайджаном. Было отмечено, что Roche Diagnostics является ведущим производителем биотехнологических препаратов, направленных на лечение онкологических заболеваний, тяжелых вирусных инфекций, аутоиммунных воспалительных заболеваний, поражений центральной нервной системы и обмена веществ.

Представители Roche Diagnostics также выразили готовность содействовать передаче знаний и технологий местным специалистам в этой области.

На встрече состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки, реализации совместных проектов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.