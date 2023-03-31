Вблизи месторождения золота «Агйохуш-1» проведена очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)

При поддержке Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold», Шамкирского регионального центра лесного хозяйства проведена очередная акция по посадке деревьев на землях лесного фонда, расположенных на территории Дашкесанского района, вблизи месторождения золота «Агйохуш-1».

Всего в акции, организованной в связи с началом весеннего сезона в непосредственной близости от завершившего срок эксплуатации рудника с целью увеличения зеленых насаждений и содействия обеспечению экологического баланса, приняли участие около 60 представителей ЗАО «AzerGold» и Шамкирского регионального центра лесного хозяйства.

В рамках акции на участке площадью 1 га было посажено 1 200 саженцев деревьев, соответствующих местным условиям, в том числе саженцы шелковицы, лещины и ясеня, и проведен агротехнический уход.

Отметим, что впервые акция по посадке деревьев в рамках первого этапа плана рекультивации в связи с завершением эксплуатационных работ на золотом руднике «Агйохуш-1», входящем в группу месторождений золота «Агйохуш» и расположенном на фланге золотого рудника «Човдар», была организована 5 июня 2022 года по случаю Всемирного Дня охраны окружающей среды. Саженцы эльдарской сосны, семена люцерны и грецкого ореха были посажены на участке плодородного почвенного слоя золотого рудника «Агйохуш-1», где после завершения эксплуатации впервые в нашей стране были проведены работы по рекультивации.

Напомним, что ЗАО «AzerGold» в соответствии с политикой корпоративной социальной ответственности организует массовые акции озеленения в рамках природоохранных мероприятий на месторождениях группы «Агйохуш», а также на других территориях, где ведется добыча. На сегодняшний день в рамках «Човдар» - первого активного горнодобывающего проекта Акционерного Общества – и прилегающих территориях высажено более 13 000 деревьев, кустарников и зеленых насаждений, соответствующих местным условиям.