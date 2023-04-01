Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 1 апреля 2023 22:45 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 440 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 374, вторую - 19, три и более - 35, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 12 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 955 140. Первую дозу вакцины получили 5 407 109, вторую - 4 880 045, три и более - 3 402 034, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 952 человека.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости