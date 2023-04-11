БАКУ /Trend/ - Будет реорганизована Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает во вторник Trend, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана обсуждался законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре".

Согласно изменениям, Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики должна быть реорганизована с изменением порядка ее подчинения.

Институциональные реформы, которые будут осуществляться в результате изменений, приведут к совершенствованию структуры органов прокуратуры.

После обсуждений изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.