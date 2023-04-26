Президент Турции наградил азербайджанского военнослужащего (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Руководитель военно-медицинского персонала Азербайджанской Армии, который был командирован в Турцию по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате землетрясения в братской стране, удостоен награды турецкого государства, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На церемонии, состоявшейся в Национальном конгресс-центре Бештепе, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган наградил полковника медицинской службы Ниямеддина Агамалыева медалью «За выдающиеся заслуги перед Турецкой Республикой».

Деятельность военно-медицинского персонала Азербайджанской Армии в Кахраманмараше, действовавшего во взаимодействии с представителями министерства здравоохранения и Вооруженных сил Турции, была высоко оценена.

Отметим, что военно-медицинский персонал в составе 20 человек, включая главного хирурга, травматолога, хирурга-отоларинголога, офтальмолога, нейрохирурга, ревматолога, анестезиолога, реконструктивного пластического хирурга, фельдшера, операционных медсестер и анестезистов, выполнил 81 хирургическую операцию, 517 пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.