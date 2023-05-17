В Азербайджане во многих НПО руководящие должности занимают женщины - Хиджран Гусейнова

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с каждым годом растет число неправительственных организаций и во многих этих НПО руководящие должности занимают женщины.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказала председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова в ходе конференции SHE Congress в Баку.

«Отрадно, что ежегодно в Азербайджане растет число женщин-руководителей практически во всех сферах бизнеса. Азербайджанские женщины создают новые виды и форматы ведения предпринимательства и формируют новую экосистему конкуренции», - сказала она.

Председатель комитета Милли Меджлиса сообщила, что раньше на выборах в депутаты число женщин-претендентов составляло лишь четыре процента по всей стране.

«Сегодня этот показатель вырос до более чем 40 процентов», - добавила она.