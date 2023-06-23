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В Азербайджане увеличиваются штрафы за превышение скорости на дороге

Общество Материалы 23 июня 2023 12:56 (UTC +04:00)
В Азербайджане увеличиваются штрафы за превышение скорости на дороге

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличиваются штрафы за превышение допустимой скорости на дороге.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующее изменение в Кодекс об административных правонарушениях было обсуждено на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, за превышение допустимой скорости движения на дороге в пределах 41-60 км/ч предложено установить штраф в размере 200 манатов, а на 61 км/ч и более - в размере 300 манатов.

Отметим, что в настоящее время суммы этих штрафов составляют 150 и 250 манатов соответственно.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и одобрено в третьем чтении.

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