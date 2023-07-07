Лидеры религиозных конфессий Азербайджана осудили сожжение Корана в Швеции

БАКУ /Trend/ - Руководители религиозных конфессий в Азербайджане выступили с совместным заявлением, осуждающим сожжение Корана в Швеции.

Как сообщает в пятницу Trend, в заявлении говорится:

"Во имя Единого Творца!

Мы, руководители действующих в Азербайджане мусульманских, православных, иудейских, католических и албано-удинских конфессий, решительно осуждаем сожжение 28 июня в столице Швеции, Стокгольме, в присутствии полицейских, стоявших возле мечети, священной книги мусульман - Корана, в котором, наряду с пророком Мухаммедом, упоминаются пророки Ибрагим, Муса, Иса и Святая Марьям. Считаем этот отвратительный инцидент исламофобской провокацией и актом дикого вандализма".

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