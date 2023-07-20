БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начинается отбор кандидатов на вакансии учителей.

Как передает Trend, информацию об этом распространил Центр человеческих ресурсов Института образования.

Отмечено, что на этапе отбора на конкурсной основе возможность выбора вакантного места в первую очередь предоставляется членам семей шехидов, соответствующим минимальным требованиям по приему на работу педагогов. Кандидаты могут сделать свой выбор, посетив личную страницу с 11:00 22 июля до 11:00 25 июля.

Также сообщается, что завершена проверка апелляционных обращений по тестовым экзаменам конкурса по приему на работу учителей. На основе анализа тестов по таким предметам, как история, биология, технология и изобразительное искусство, произведен перерасчет результатов экзаменов. Результаты экзаменов кандидатов отправлены на их личные страницы.