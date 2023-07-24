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В Азербайджане будут определены правила приема на работу и перевода учителей

Общество Материалы 24 июля 2023 17:02 (UTC +04:00)
В Азербайджане будут определены правила приема на работу и перевода учителей

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут определены правила приема и перевода преподавателей и мастеров производственного обучения в государственные учреждения профессионального образования.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе "О применении закона о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О профессиональном образовании"".

Согласно указу, Министерство науки и образования Азербайджанской Республики должно в трехмесячный срок определить правила приема на работу и перевода преподавателей и мастеров производственного обучения в государственные учреждения профессионального образования и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.

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