В Азербайджане будут определены правила приема на работу и перевода учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут определены правила приема и перевода преподавателей и мастеров производственного обучения в государственные учреждения профессионального образования.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе "О применении закона о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О профессиональном образовании"".

Согласно указу, Министерство науки и образования Азербайджанской Республики должно в трехмесячный срок определить правила приема на работу и перевода преподавателей и мастеров производственного обучения в государственные учреждения профессионального образования и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.