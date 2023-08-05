Новый глава ИВ Ордубадского района - досье

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Ильхама Алиева Раджаб Закир оглу Рагимли назначен главой Исполнительной власти Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в субботу Trend, Раджаб Рагимли является заведующим кафедрой государственной службы и кадровой политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджана. Доктор философии по политическим наукам, доцент.

Раджаб Рагимли учился на факультете экономики и управления в университете Гази в Турции, имеет степень бакалавра. Он окончил бакалавриат по специальности "Государственное управление", а также магистратуру в этом же университете по той же специальности.

Получил докторскую степень в области политологии и государственного управления на факультете политических наук Университета Анкары.