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Незаконные армянские вооруженные формирования роют окопы в Карабахе (ВИДЕО)

Общество Материалы 14 августа 2023 16:01 (UTC +04:00)
Незаконные армянские вооруженные формирования роют окопы в Карабахе (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Незаконные армянские вооруженные формирования на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, продолжают провокационные действия.

Как сообщает в понедельник Trend, согласно полученным снимкам видно, что незаконные армянские вооруженные формирования на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, пытаются установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии.

Отметим, что подобные провокационные действия незаконных армянских вооруженных формирований в последнее время участились.

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