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В МЧС Азербайджана проведены структурные изменения

Общество Материалы 4 сентября 2023 17:06 (UTC +04:00)
В МЧС Азербайджана проведены структурные изменения

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров подписал приказ об отстранении от занимаемой должности заместителя главы Службы спасения особого риска МЧС, начальника штаба полковника Асифа Мамедли, сообщает в понедельник Trend.

Другим приказом министра, Мамедли назначен на должность главы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Напомним, что ранее данную должность занимал генерал-майор внутренней службы Хикмет Аббасов.

Отметим, что Асиф Мамедли ранее занимал должность главы регионального центра МЧС города Гянджа.

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