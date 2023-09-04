В МЧС Азербайджана проведены структурные изменения

БАКУ/Trend/ - Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров подписал приказ об отстранении от занимаемой должности заместителя главы Службы спасения особого риска МЧС, начальника штаба полковника Асифа Мамедли, сообщает в понедельник Trend.

Другим приказом министра, Мамедли назначен на должность главы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Напомним, что ранее данную должность занимал генерал-майор внутренней службы Хикмет Аббасов.

Отметим, что Асиф Мамедли ранее занимал должность главы регионального центра МЧС города Гянджа.