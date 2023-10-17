МККК принял участие в возвращении около 700 человек между Азербайджаном и Арменией

БАКУ/Trend/ – Международный комитет Красного Креста (МККК) принял участие в возвращении почти 700 пленных с 1990 по 2020 год обеим сторонам.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила заведующая отделом по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

Она отметила, что ответственность за пленного несет сторона, задержавшая его.

"МККК не может нести никакой ответственности в этом вопросе. Никаких писем, написанных в 90-х годах прошлого века, сегодня членам семьи не вручались. Невозможно, чтобы какое-либо письмо, написанное в то время, попало в руки членов семьи сегодня. Семьи сейчас сами передают письма в СМИ", - добавила И.Гусейнова

Отметим, что МККК проводит для журналистов информационную сессию.