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МККК принял участие в возвращении около 700 человек между Азербайджаном и Арменией

Общество Материалы 17 октября 2023 13:50 (UTC +04:00)
МККК принял участие в возвращении около 700 человек между Азербайджаном и Арменией

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ – Международный комитет Красного Креста (МККК) принял участие в возвращении почти 700 пленных с 1990 по 2020 год обеим сторонам.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила заведующая отделом по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

Она отметила, что ответственность за пленного несет сторона, задержавшая его.

"МККК не может нести никакой ответственности в этом вопросе. Никаких писем, написанных в 90-х годах прошлого века, сегодня членам семьи не вручались. Невозможно, чтобы какое-либо письмо, написанное в то время, попало в руки членов семьи сегодня. Семьи сейчас сами передают письма в СМИ", - добавила И.Гусейнова

Отметим, что МККК проводит для журналистов информационную сессию.

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