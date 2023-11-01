В Азербайджане утвержден порядок проведения проверок в сфере обеспечения авиабезопасности

БАКУ /Trend/ - Утвержден Порядок проведения проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности.

Как сообщает в среду Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Данный порядок устанавливает требования к проведению проверок в области обеспечения авиационной безопасности и основы исполнительного механизма. Также с учетом международных стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и других международных организаций гражданской авиации, субъекты авиации, иные субъекты, взявшие на себя обязательства по обеспечению авиационной безопасности (далее - проверяемые субъекты) регулируют организационно-правовые вопросы, связанные с осуществлением контроля за соблюдением требований системы безопасности. Положения настоящего правила распространяются на проверки, проводимые Государственным агентством гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в отношении проверяемых субъектов в целях обеспечения авиационной безопасности в сфере гражданской авиации. Целью настоящего правила является повышение эффективности применяемых мер по защите деятельности гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, а также обеспечение авиационной безопасности проверяемых субъектов в соответствии с "Государственной программой по авиационной безопасности", утвержденной указом Президента Азербайджанской Республики от 24 апреля 2012 года № 613 в целях обеспечения авиационной безопасности, совершенствования превентивных мер и определения мер, направленных на устранение выявленных несоответствий в системе обеспечения авиационной безопасности.

Задачами организации проверок в соответствующей сфере являются:

- обеспечение выполнения установленных настоящим правилом требований в области обеспечения безопасности гражданской авиации;

- осуществление контроля за выполнением проверяемыми субъектами правил и процедур в области обеспечения авиационной безопасности;

- обеспечение организации проверок в соответствующей области с целью определения соответствия авиационной безопасности проверяемых субъектов международным стандартам и рекомендованной практике ИКАО;

- разработка годового графика проверок в соответствующей области и определение приоритетности и периодичности контрольных мероприятий на основе оценки угроз и рисков безопасности гражданской авиации;

- создание системы регистрации проверок в соответствующей области и обеспечение хранения соответствующих документов;

- анализ результатов проверок в соответствующей области, выявление причин несоответствий, контроль за устранением нарушений и несоответствий;

- учет инспекторов, привлекаемых к проведению проверок в соответствующей области;

- создание системы конфиденциальной отчетности для анализа информации от субъектов авиации в области авиационной безопасности;

- организация взаимодействия с государственными органами (учреждениями), действующими в аэропортах или на аэродромах, при проведении проверок в соответствующей сфере;

- требование от проверяемых субъектов разработки и представления в агентство плана мероприятий по устранению выявленных недочетов;

- разработка рекомендаций и предоставление методических указаний по мерам обеспечения уровня соответствия требованиям государственной программы и нормативных актов авиационной безопасности, международным стандартам и рекомендуемой практике ИКАО;

- принятие соответствующих мер в отношении проверяемых субъектов, не соблюдающих требования государственной программы и нормативных актов, требований международных стандартов и рекомендуемой практики ИКАО.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!