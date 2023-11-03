В Азербайджане ведется работа по решению вопроса материального обеспечения должностных исполнителей

БАКУ /Trend/ - По имеющейся информации, ведется работа по определенному законопроекту, касающемуся деятельности должностных исполнителей, а также в отношении частных должностных исполнителей.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям, где обсуждается проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

Министр отметил, что проводится определенная работа по решению вопроса материального обеспечения должностных исполнителей.

"Здесь есть определенные идеи. Как только они будут полностью готовы, в парламент, вероятно, будет представлен соответствующий проект", - добавил он.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).

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