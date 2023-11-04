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Объявлена ​​дата выплаты пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе

Общество Материалы 4 ноября 2023 13:33 (UTC +04:00)
Объявлена ​​дата выплаты пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 7 ноября запланирована выплата пенсий в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе.

Об этом в субботу Trend сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.

Отметим, что пенсии, назначенные на льготных условиях, и в этом месяце будут выплачены в соответствии с графиком.

Напомним, что пенсии за прошлый месяц в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе были выплачены 6 октября.

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