В Азербайджане завтра ожидаются дожди

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 ноября.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако вечером местами возможен дождь, в некоторых частях полуострова – ливневый. Будет преобладать умеренный южный ветер, который во второй половине дня сменится местами на более сильный северо-западный. Температура воздуха ночью 11-15°, днем 16-19° тепла. Атмосферное давление упадет с 753 миллиметров до 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 процентов.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидается дождь. Прогнозируется, что местами пройдут ливни, грозы, в горных районах есть вероятность выпадения снега. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать западный ветер, местами усиливающийся. Температура воздуха ночью 6-11° , днем 14-18° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.