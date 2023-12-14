В текущем году уничтожено более 2 тонн наркотических средств - Госпогранслужба Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За текущий год было уничтожено 2 тонны 95 килограммов 338 граммов наркотических средств.

Как сообщает в четверг Trend, об этом было заявлено на отчётном заседании по итогам служебно-боевой деятельности Госпогранслужбы в 2023 году.

Было отмечено, что за этот период предотвращен незаконный переброс через государственную границу контрабанды на сумму 51 миллион 14 тысяч 753 маната, уничтожено 36 тонн 222 кг наркотических растений.

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