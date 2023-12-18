В Лянкяране скончался трехлетний ребенок

БАКУ /Trend/ - 17 декабря 2023 года около 06:00 в детское отделение Лянкяранской центральной районной больницы, действующей в подчинении TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана), был доставлен мальчик (2020 года рождения) в бессознательном состоянии.

Об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что в 10:45 пациент в тяжелом состоянии был переведен в отделение интенсивной терапии.

"У ребенка был диагностирован менингоэнцефалит вирусного происхождения. Несмотря на усилия врачей, около 15:00 был зафиксирован факт смерти несовершеннолетнего", - добавили в ведомстве.

Отметим, что согласно информации министерства здравоохранения, в последние месяцы случаи заражения корью, связанные с завозом из других стран, привели к локальному распространению инфекции в различных регионах Азербайджана. Среди зарегистрированных случаев кори на территории страны иногда встречаются осложнения у детей из группы риска, а также развитие бактериальных инфекций, отсроченные обращения к врачу или неправильная диагностика.

Согласно "календарю профилактических прививок", действующему в стране в целях охраны здоровья детей и профилактики инфекций, все дети в возрасте от одного года до шести лет должны быть вакцинированы два раза против кори, эпидемического паротита и краснухи.

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