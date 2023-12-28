В Азербайджане утвержден перечень проверяющих органов, не являющихся высшими госорганами

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден "Перечень проверяющих органов, не являющихся высшими государственными органами".

Как сообщает в четверг Trend, согласно документу, перечень проверяющих органов, не являющихся высшими государственными органами, выглядит следующим образом:

1. Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики.

2. Публичное юридическое лицо "Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики".

3. Публичное юридическое лицо "Государственное рекламное агентство Азербайджанской Республики".

4. Публичное юридическое лицо "Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"".

5. Публичное юридическое лицо "Управление государственного заповедника города Шуша".

6. Публичное юридическое лицо "Управление Приморского бульвара".

7. Открытое акционерное общество "Azərişıq".

8. Открытое акционерное общество "Azəristiliktəchizat".

9. Производственное объединение "Azəriqaz" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

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