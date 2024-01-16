Генпрокуратура опровергла сообщения о числе погибших при взрыве в мебельном цехе в Баку

БАКУ /Trend/ - В некоторых СМИ прошла недостоверная информация о якобы наличии шестнадцати погибших в результате взрыва в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

"Еще раз призываем воздерживаться от распространения информации, которая может ввести в заблуждение общественность. Сообщаем, что в результате поисково-спасательных мероприятий были обнаружены тела 9 человек", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура призвала перед публикацией уточнять информацию у официального органа.

"В отношении представителей СМИ, которые делятся подобного рода искаженной информацией, будут приняты серьезные меры", - говорится в сообщении..

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