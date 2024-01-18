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Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся нарушить границу Азербайджана

Общество Материалы 18 января 2024 16:17 (UTC +04:00)
Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся нарушить границу Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 17 января около 02:00 на территории службы пограничного отряда "Худат" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана были задержаны граждане Пакистана Вали Нур Хан, 1998 года рождения и Вахаб Абдул Таузил, 2001 года рождения, которые пытались нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Российской Федерации.

Как сообщили в четверг Trend в ГПС, в результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что задержанные прибыли на территорию Азербайджана в законном порядке, намереваясь затем нелегальным путем перебраться в другую страну.

По данному факту проводятся следственные действия.

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