TƏBİB о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в цехе в Баку

БАКУ/Trend/ - Семь человек, которые пострадали в результате взрыва в мебельном цехе в Баку 15 января, находятся на лечении в ожоговом центре при Наримановском медицинском центре.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Как отмечается, состояние двух из них стабильное, а состояние остальных пяти человек - средней тяжести. Один человек выписан домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, один человек, проходивший лечение в Клиническом медицинском центре, также выписан домой на амбулаторное лечение.

Напомним, что в результате взрыва, прогремевшего 15 января в цехе на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе города Баку, погибли 9 человек, 24 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!