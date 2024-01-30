БАКУ /Trend/ - 7 февраля, в день президентских выборов в Азербайджане, 228 гражданам исполняется 18 лет, и именно в этот день они получат право голосовать на выборах.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт Secki-2024.az, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана Ровзат Гасымов.

Он отметил, что ЦИК подготавливает специальный проект в связи с этой молодежью и представит его общественности в ближайшие дни.

Гасымов добавил, что число впервые голосующих на выборах превысит 407 тысяч человек, а впервые голосующих именно на президентских выборах составит около 590 тысяч человек.

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