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В азербайджанской армии проводятся практические занятия нового учебного периода (ВИДЕО)

Общество Материалы 3 февраля 2024 11:53 (UTC +04:00)
В азербайджанской армии проводятся практические занятия нового учебного периода (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на текущий год, в видах войск и воинских частях азербайджанской армии успешно проводятся практические занятия нового учебного периода.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"В соответствии с планом задачи по подготовке боевой техники и артиллерийских установок, выведенных из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения по сигналу тревоги, к боевому применению на огневых позициях выполняются согласно нормативам.

На занятиях, проводимых в целях поддержания боевой подготовки войск на высоком уровне, обеспечения стабильного, бесперебойного и оперативного управления подразделениями, военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм", - говорится в сообщении ведомства.

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