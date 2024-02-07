Проблем с интернетом в Азербайджане нет - министерство

БАКУ /Trend/ - Проблем с интернетом в Азербайджане нет, сервис предоставляется на самом высоком уровне.

Об этом сообщило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, передает в среду Trend.

Было отмечено, что в рамках реализуемого министерством проекта "Онлайн Азербайджан" продолжается планомерная соответствующая работа по обеспечению страны высокоскоростным интернетом.

"В результате проведенной работы в целом не наблюдается никаких трудностей в связи с предоставлением услуг интернета", - подчеркнули в министерстве.

Отметим, что сегодня соответствующие структуры министерства цифрового развития и транспорта работают в усиленном режиме для обеспечения населения соответствующими услугами, в том числе качественным и устойчивым доступом в интернет.

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