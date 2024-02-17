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В Агдамском поселке Гузанлы начерчены новые пешеходные переходы (ФОТО)

Общество Материалы 17 февраля 2024 10:46 (UTC +04:00)
В Агдамском поселке Гузанлы начерчены новые пешеходные переходы (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В еще одном освобожденном от оккупации районе Азербайджана начерчены новые пешеходные переходы для удобного и безопасного движения пешеходов.

Как сообщили в субботу Trend в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД (ГДП) Азербайджана, для обеспечения комфортного и безопасного движения пешеходов на участках дорог с интенсивным движением в поселке Гузанлы Агдамского района управлением "Сигнальный год" Главного управления ГДП проведены работы по возведению новых пешеходных переходов и восстановлению удаленных линий разметки.

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В Агдамском поселке Гузанлы начерчены новые пешеходные переходы (ФОТО)
В Агдамском поселке Гузанлы начерчены новые пешеходные переходы (ФОТО)
В Агдамском поселке Гузанлы начерчены новые пешеходные переходы (ФОТО)
В Агдамском поселке Гузанлы начерчены новые пешеходные переходы (ФОТО)
В Агдамском поселке Гузанлы начерчены новые пешеходные переходы (ФОТО)
В Агдамском поселке Гузанлы начерчены новые пешеходные переходы (ФОТО)
В Агдамском поселке Гузанлы начерчены новые пешеходные переходы (ФОТО)
В Агдамском поселке Гузанлы начерчены новые пешеходные переходы (ФОТО)
В Агдамском поселке Гузанлы начерчены новые пешеходные переходы (ФОТО)
В Агдамском поселке Гузанлы начерчены новые пешеходные переходы (ФОТО)
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