В Агдамском поселке Гузанлы начерчены новые пешеходные переходы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В еще одном освобожденном от оккупации районе Азербайджана начерчены новые пешеходные переходы для удобного и безопасного движения пешеходов.

Как сообщили в субботу Trend в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД (ГДП) Азербайджана, для обеспечения комфортного и безопасного движения пешеходов на участках дорог с интенсивным движением в поселке Гузанлы Агдамского района управлением "Сигнальный год" Главного управления ГДП проведены работы по возведению новых пешеходных переходов и восстановлению удаленных линий разметки.

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