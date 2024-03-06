Памятник Хуршидбану Натаван перевезли в Париж (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются работы в рамках доставки памятника Хуршидбану Натаван из французского города Эвиан-ле-Бен в Париж и его установки в саду Центра культуры при посольстве Азербайджана.

Как сообщает Trend, 4 марта памятник вывезли из города Эвиан-ле-Бен, а 6 марта доставили в Центр культуры.

Когда памятник был доставлен на место и с него сняли покрывало, выяснилось, что помимо того, что он облит красной краской (глаза, части памятника, на которых было написано имя поэтессы и надпись "Азербайджан"), повреждена и сама статуя (сломаны пальцы и нос).

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