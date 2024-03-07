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Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

Общество Материалы 7 марта 2024 16:34 (UTC +04:00)
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Предотвращена контрабанда наркотических средств на территорию Азербайджана.

Как сообщили Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана, 6 марта в 06:30 в результате бдительности пограничного наряда пограничного отряда "Горадиз" была предотвращена контрабанда наркотиков из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

В результате проведенных пограничных обысков и оперативных мероприятий на служебной территории было обнаружено и изъято 11 килограммов 250 граммов наркотических средств.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
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