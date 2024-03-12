Назван объем водных ресурсов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По статистике 2022 года, наземные водные запасы составили 17 млрд кубометров.

Об этом сказал журналистам во вторник советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Асад Ширинов, сообщает Trend.

По его словам, если сравнивать этот показатель с показателем периода 1960-1990 годов, то он снизился на 43 процента - с 30 миллиардов кубометров до 17 миллиардов кубометров.

"Будут проведен анализ также запасов подземных вод. По приблизительным оценкам, у нас есть водные запасы в объеме 8 миллиардов кубометров. Часть этих ресурсов приходится на Карабах. В Карабахе на полноводных реках будут построены водохранилища", - сказал Ширинов.

По словам советника председателя, идет работа, связанная с использованием альтернативных источников воды. "Согласно распоряжению главы государства реализуется проект по опреснению морской воды. Опреснительный завод, введенный в эксплуатацию в Сумгайыте, будет удовлетворять потребности Баку в воде. Вторым проектом является система аэрации воды в Говсане. Разрабатываются различные варианты очистки воды для повторного использования", - сказал представитель госагентства.

Он отметил, что также ведутся работы по восстановлению гидротехнических сооружений, подвергшихся вандализму со стороны армян за период оккупации.

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