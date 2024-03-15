В 2023 году в Азербайджане разминировано более 53 тыс. га земель

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях в 2023 году Агентством по разминированию и государственными и негосударственными учреждениями, задействованными в операциях по разминированию, было разминировано в общей сложности 53,1 тысячи гектаров территории.

Как сообщает Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время обсуждения в Милли Меджлисе отчета о деятельности Кабинета министров в 2023 году.

Премьер-министр подчеркнул, что в целом к 1 марта 2024 года было разминировано более 123 тысяч гектаров земли и обезврежено 114 730 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"В 2024 году планируется разминировать 60 тысяч гектаров территории", - сказал он.

Отметим, что в целях дальнейшего укрепления обороноспособности и национальной безопасности страны в государственном бюджете на 2023 год на расходы на оборону и национальную безопасность было выделено около 5,9 млрд манатов (на 19,6% больше, чем в 2022 году).

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