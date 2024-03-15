В международном финансировании только 2% выделяются на неинфекционные заболевания - Нажат Мохтар

БАКУ/ Trend/ - В международном финансировании только 2 процента выделяются на неинфекционные заболевания, к которым относятся болезни сердца, диабет и рак.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерных наук Нажат Мохтар на XI Глобальном Бакинском форуме.

"То есть, по сути, не существует никакой финансовой поддержки неинфекционных заболеваний. А это означает, что страны вынуждены занимать деньги", - сказала она.

Нажат Мохтар отметила, что Международная организация по атомной энергии выступила с инициативой под названием "Дождь надежды".

"Цель этой инициативы - работать со странами и пытаться строить медицинские центры, в которых есть ядерная медицина и лечение рака. Конечно, это будет не один центр в стране. Их будет много. Но мы начинаем поэтапно", - добавила она.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.