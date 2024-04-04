МККК проводит в Азербайджане мероприятия по повышению осведомленности о минной угрозе

БАКУ /Trend/ - Совместно с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца Международный комитет Красного Креста (МККК) проводит в Азербайджане мероприятия по повышению осведомленности об опасностях мин и неразорвавшихся боеприпасов среди людей, проживающих на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении, распространенном МККК по случаю отмечаемого 4 апреля Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

"С начала Рабочей программы МККК по территориям, загрязненным минами, до более 36 тысяч человек (13 тысяч в течение 2023 года) была доведена информация просветительского характера, а также доведены до внимания правила безопасного поведения в контексте минной угрозы. МККК также тесно сотрудничает с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию и другими местными структурами, действующими в этом направлении. В рамках этого сотрудничества организуются различные тренинги для специалистов, работающих в соответствующей области, в том числе курс о травмах, возникающих в результате разрыва мин, по обучению оказанию первой помощи, передается различное оборудование, которое может потребоваться для разминирования", - говорится в сообщении МККК.

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