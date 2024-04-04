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В Кяльбаджаре произошло землетрясение

Общество Материалы 4 апреля 2024 14:16 (UTC +04:00)
В Кяльбаджаре произошло землетрясение

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджаре произошло землетрясение.

Об этом в четверг Trend сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

"По данным Бюро по изучению землетрясений, землетрясение было зафиксировано в Кяльбаджаре, в 49 км к югу от станции Дашкесан. Магнитуда землетрясения составила 3,2, его эпицентр находился на глубине 10 км. Землетрясение не ощущалось", - говорится в сообщении.

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