БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджаре произошло землетрясение.

Об этом в четверг Trend сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

"По данным Бюро по изучению землетрясений, землетрясение было зафиксировано в Кяльбаджаре, в 49 км к югу от станции Дашкесан. Магнитуда землетрясения составила 3,2, его эпицентр находился на глубине 10 км. Землетрясение не ощущалось", - говорится в сообщении.

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