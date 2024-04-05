Назван размер пошлины за выдачу пропускного удостоверения для деятельности такси в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В соответствии с законом "О государственной пошлине", для желающих осуществлять деятельность такси установлена государственная пошлина в размере 125 манатов за пропускное удостоверение и 25 манатов за пропускную карту.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Отметим, что пропускное удостоверение - это вид разрешения, выдаваемого юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, желающим осуществлять деятельность такси. Пропускная карта же предназначена для транспортного средства, используемого в качестве такси.

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