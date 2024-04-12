В Зардабе задержан наркокурьер, работавший на гражданина Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Зардабе задержан наркокурьер.

Как сообщили Trend в пятницу в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проведенных сотрудниками Зардабского районного отдела полиции мероприятий был задержан Кямран Гулиев, ранее судимый за грабежи.

Согласно информации, у него было обнаружено около 5 килограммов марихуаны. По словам K.Гулиева, он занимался наркокурьерством по указанию гражданина Ирана, называющего себя "Джалал", с которым познакомился в социальных сетях. Гулиев должен был отвезти наркотики в Гянджу.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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