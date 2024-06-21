В Азербайджане начинаются экзамены по сертификации учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 21, 22 и 24 июня состоятся тестовые экзамены в рамках процесса сертификации учителей. Об этом сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана, передает Trend.

В этом году сертификация охватит учителей математики, азербайджанского языка, английского языка, русского языка (азербайджанский сектор), русского языка и литературы (русский сектор), а также немецкого и французского языков.

Учителя, успешно прошедшие аттестацию, получат сертификат, позволяющий продолжить преподавательскую деятельность в течение следующих пяти лет. Преподаватели старше 60 лет могут участвовать в экзамене на добровольной основе. В этом году в сертификации ожидается участие более 30 000 учителей.

В прошлом году в процессе сертификации приняли участие 29 951 учитель. Из них 5 246 педагогов, успешно прошедших аттестацию, получили увеличение заработной платы на 35 процентов, а 17 914 учителей — на 10 процентов.